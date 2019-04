Polizei fahndet mit Foto

Köln. Die Polizei sucht nach dem elfjährigen Daniele L. aus Köln. Der Junge wird seit dem Vormittag vermisst, bei der Suche nach ihm kamen auch Mantrailer-Hunde zum Einsatz. Jetzt veröffentlichte die Polizei ein Foto des Jungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.04.2019

Der elfjährige Daniele L. aus Köln wird vermisst. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Schüler zuletzt am Freitag gegen 10.30 Uhr an seiner Schule in Köln-Nippes gesehen. Von dort soll er sich unerlaubt entfernt haben, seitdem fehlt von dem Elfjährigen jede Spur. Bei der Suche nach dem Jungen setzte die Polizei auch Mantrailer-Hunde ein. Die Suche - auch an seiner Wohnanschrift in Köln-Nippes - verlief bislang jedoch ergebnislos.

Daniele ist etwa 1,43 Meter groß, hat eine zierliche Statur und kurze blonde Haare. Er trägt eine Brille und möglicherweise eine Baseball-Kappe. Die Polizei veröffentlichte am frühen Freitagabend ein Foto des Vermissten.

Foto: Polizei Köln Die Polizei sucht nach dem elfjährigen Daniele.

Wer Daniele gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.