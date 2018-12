Drei Männer und eine Frau verletzt

Leverkusen. In der Nacht zu Sonntag hat eine elfköpfige Gruppe vor einer Gaststätte in Leverkusen-Opladen Fußballfans attackiert. Dabei verletzten sie drei Männer und eine Frau.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.12.2018

Laut Zeugenaussagen rannten die Angreifer kurz vor Mitternacht auf eine Gruppe Leverkusen-Fans zu, die zum Rauchen vor einer Gaststätte in Leverkusen-Opladen standen. Dabei riefen sie "Wir sind Düsseldorfer!" und begannen mutmaßlich wahllos auf die Kneipengäste einzuschlagen.

Drei Männer und eine Frau aus Leverkusen wurden durch Schläge im Gesicht verletzt. Als die ersten Sirenen der Polizei zu hören waren, flüchteten die Täter mit zwei Kleinbussen in Richtung Autobahn. Die Polizei Köln konnte die zwei flüchtigen Fahrzeuge kurz darauf am Europaring stoppen und elf Männer im Alter von 20 bis 45 Jahren in Gewahrsam nehmen.

In den Fahrzeugen fanden die Beamten mehrere Paar schwarze Handschuhe, einen Zahnschutz und geringe Mengen Drogen. Die Mobiltelefone der Verdächtigen wurden von der Polizei beschlagnahmt. Einer der Fahrer gab vor Ort an, dass sie auf dem Heimweg vom Auswärtsspiel in Hannover lediglich die falsche Autobahnausfahrt genommen hätten. Ein Sprecher der Polizei sagte, man gehe davon aus, dass es sich bei den Angreifern um Anhänger des Bundesligisten Fortuna Düsseldorf handele.