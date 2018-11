Gebiet abgesperrt

13.11.2018 Düsseldorf. In der Düsseldorfer Innenstadt ist ein Bürokomplex möglicherweise einsturzgefährdet. Beim Umbau und Teilabriss des Gebäudes seien zu starke Eingriffe in die Statik vorgenommen worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstagabend.

Die Schäden seien bei einer Baukontrolle entdeckt worden. Die Baustelle sei daraufhin evakuiert und der Komplex weiträumig abgesperrt worden. Dadurch kam es im Berufsverkehr in Düsseldorf zu Störungen.

Die Bauaufsicht und mehrere Statiker seien vor Ort, um den Schaden zu begutachten und die Statik des siebenstöckigen Gebäudes nach den ungeplanten Eingriffen neu zu berechnen. Dies werde mehrere Stunden beanspruchen. Die Anwohner seien nicht gefährdet. Derzeit gehe man von einer abstrakten, nicht von einer akuten Gefahr aus. (dpa)