Eine kleine Baugeschichte

Von sax, 26.06.2019

Die Schulchronik der heutigen Swistbachschule ist verloren gegangen, wie Hermann Schlagheck vom Arbeitskreis Heimat bedauert. Einige Fotos sind aber vorhanden. Bekannt sind auch noch einige Eckdaten: Das heutige Schulgebäude an der Bornheimer Straße wurde 1877/1878 errichtet. Alte Fotos zeigen die Schule um 1955. Mitte der 1990er Jahre kam ein Anbau hinzu, der schon bald wieder aufgestockt werden musste. Die Schülerzahlen stiegen weiter, nachdem auch Kinder aus Dünstekoven und Straßfeld die Heimerzheimer Grundschule besuchten, was weitere Anbauten für Klassen- und Gemeinschaftsräume notwendig machte. Für die Übermittagsbetreuung wurde 2009 das Dachgeschoss ausgebaut. Im September 2013 wurde die neue Mensa eingeweiht, die seither auch für das seit 2010 bestehende OGS-Angebot genutzt wird. Diverse An- und Ausbauten haben die Probleme nicht dauerhaft lösen können. Um zusätzlichen Raumbedarf zu schaffen, soll der Altbau der Schule abgerissen und durch einen Neubau mit Anschluss an die Gebäude aus den Jahren 1978 bis 2008 ersetzt werden. Für die Dauer dieser Arbeiten in den Jahren 2020/21 soll die Schule einschließlich OGS in eine Containeranlage ziehen, wahrscheinlich auf dem Gelände der Georg-von-Boeselager-Sekundarschule. Im Haushalt sind für dieses und kommendes Jahr rund 800 000 Euro eingestellt.