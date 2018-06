Im Stadtteil Chorweiler

KÖLN. In Köln-Chorweiler hat es am späten Mittwochabend eine Schießerei gegeben, bei der eine Person verletzt wurde. Die Kripo hat eine Mordkommission eingerichtet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.06.2018

Bei einer Schießerei im Kölner Stadtteil Chorweiler ist am Mittwochabend eine Person verletzt worden. Das bestätigte die Polizei am Donnerstag auf GA-Anfrage. Der Vorfall ereignete sich gegen 23.20 Uhr am Kreuzblumenweg, nähere Auskünfte konnte die Polizei zunächst nicht geben. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Weitere Informationen folgen.