Rhein-Sieg-Kreis. Mit Autos verstopfte Straßen sind in der Region an der Tagesordnung. Um sie zu entlasten und mit Blick auf die Umwelt sollte der Start eines E-Bike-Verleihsystems von RVK und linksrheinischen Kommunen gefördert werden, meint GA-Redakteur Christoph Meurer.

Man kann dem Regionalverkehr Köln und den linksrheinischen Kreiskommunen für das E-Bike-Projekt nur Erfolg wünschen. Es ist allemal einen Versuch wert, ein Fahrradverleihsystem auch in einem ländlichen Raum zu installieren. Zumal die Kosten durchaus überschaubar scheinen. Was in vielen Städten bereits funktioniert, kann auch im Linksrheinischen klappen.

Auch in einer Region wie dieser gilt es, Mobilität neu zu denken und den Radverkehr attraktiver zu machen. Schließlich wird die Zahl der Verkehrsteilnehmer in den kommenden Jahren mit Sicherheit weiter zunehmen. Überall entstehen Neubaugebiete, überall werden weitere Menschen wohnen, die zur Arbeit, zum Einkaufen, zur Freizeitaktivität wollen. Mehr und mehr Autos auf den schon jetzt überlasteten Straßen kann aber nicht die Zukunft sein.

Wenn es eine funktionierende Verbindung von Ausleih-E-Bikes mit dem ÖPNV gibt, kann das sicher dazu beitragen, dass das Auto häufiger stehenbleibt – und das nicht nur werktags. Sicher: Zunächst nur eine E-Bike-Station pro Kommune ist nicht viel. Das Netz ist dadurch logischerweise dünn. Dennoch sollten die Menschen dem Verleihsystem – wenn es kommt – eine Chance geben. Je besser es angenommen wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausbaus.

Der Erfolg hängt indes nicht nur von der Anzahl der Stationen ab, sondern auch von der Handhabung. Potenziellen Nutzern sollten Ausleihe, Rückgaben und Bezahlung der Räder so einfach wie möglich gemacht werden. Ein nächster Schritt könnte die Kombination mit dem geplanten Fahrradverleihsystem in Bonn sein. Aber das ist Zukunftsmusik – die jedoch gar nicht erst erklingen kann, wenn nicht der erste Schritt ein Erfolg wird. Die Beteiligten sollten alles ihnen mögliche dafür tun, dass das so sein wird.