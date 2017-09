Misslungenes Ablenkungsmanöver

Drei Männer haben in Köln versucht, in ein Haus einzubrechen. (Symbolbild)

Köln. Gesang kann nicht nur verzücken, sondern auch misstrauisch machen: Nach einem eher unkonventionellen Warnmanöver klickten bei drei Männern in Köln am Donnerstag die Handschellen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.09.2017

Hatte der 30-Jährige seine Aufgabe nicht richtig verstanden? Oder hatte der Alkohol (1,5 Promille) seine Stimmbänder plötzlich gelockert? Auch könnte es sein, dass der "dakische Pavarotti" die Einbruchsgeräusche seiner Landsleute (20 und 30 Jahre) übertönen wollte. Oder wollte er sie doch einfach nur warnen?

Sollte Letzteres seine Absicht gewesen sein, so ging dieses Vorhaben am Donnerstagabend gründlich schief. Denn der tölpelhafte Auftritt in Köln-Bilderstöckchen und die Wachsamkeit einer 63-jährigen Kölnerin ließen bei dem Trio wenige Zeit später die Handschellen klicken.

Die Kölnerin war gegen 20.50 Uhr zu Fuß an der Longericher Straße unterwegs, als ihr auf Höhe der Bushaltestelle "Trifelsstraße" der Mann auf dem Gehweg gegenüberstand. "Plötzlich fing der Mann ganz laut an zu singen", berichtete die Frau später den hinzugerufenen Polizisten. "Als ein Bus durchfuhr, ohne anzuhalten, hörte ich plötzlich einen lauten Knall. Zunächst dachte ich, das sei der Bus gewesen. Unmittelbar danach kamen aber zwei Männer aus dem Vorgarten hinter dem Sänger hervor. Einer zog sich dann schnell seine Kapuze über den Kopf. Zusammen gingen die drei Verdächtigen - der Sänger war zwischenzeitlich verstummt - eilig in die entgegengesetzte Richtung weg", gab die Zeugin laut Polizeibericht zu Protokoll.

Mit ihrem Handy alarmierte sie nach diesen Beobachtungen die Polizei. Noch in Tatortnähe nahm eine Streifenwagenbesatzung das verdächtige Trio fest. Wie die Polizei berichtet, war an einem doppelverglasten Fenster eines Reihenhauses die vordere Scheibe eingeschlagen worden. In der Nähe stellten die Beamten einen Hammer sicher. Bei Überprüfung der Personalien der Ertappten stellte sich heraus, dass gegen einen der Älteren ein Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchs vorlag. Der 20-jährige Komplize kann keinen festen Wohnsitz vorweisen.

Auch der tollpatschige Troubadour ist bereits mehrfach mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Bei seinen Vernehmungen durch die Kriminalpolizei machte das Trio widersprüchliche Angaben. Es muss sich nun wegen versuchten Wohnungseinbruchs verantworten.

Und für alle Musikinteressierte: Dem Vernehmen nach soll es sich bei dem lautstarken Singsang um ein uraltes Volkslied aus der beschaulichen Region Vagaras gehandelt haben.