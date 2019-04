Polizei in Köln sucht nach Zeugen

Köln. Ein Einbrecher hat in Köln eine Seniorin in ihrer Wohnung überrascht und schwer verletzt. Die Frau konnte durch ihr geistesgegenwärtiges Handeln Schlimmeres verhindern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.04.2019

Am Mittwochvormittag wurde eine 79-jährige Seniorin im Kölner Stadtteil Longerich in ihrer Wohnung von einem Einbrecher überrascht. Gegen 11.15 Uhr hörte die Frau verdächtige Geräusche aus dem Wintergarten. Als die Seniorin nachsehen wollte, kam ihr im Flur ein unbekannter Mann entgegen. "Der Mann hatte kurze, dunkelblonde Haare", sagte die Frau später der Polizei. Außerdem wird er als "schmächtig" und "auffallend schmalgesichtig" beschrieben.

Der Einbrecher wollte von der Frau Schmuck haben. Während die 79-Jährige in die Küche flüchten wollte, zerrte der Unbekannte so heftig an ihrer Halskette, dass sie zu Boden stürzte. Die Seniorin reagierte prompt und drückte den mitgeführten Notrufknopf des Roten Kreuzes. Daraufhin flüchtete der Mann ins Freie und in unbekannte Richtung. Die 79-Jährige wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Um in die Wohnung zu gelangen, musste der Einbrecher zuvor über ein gegenübergelegenes Garagendach klettern. Die Polizei sucht daher nach Zeugen. Wer hat den Unbekannten im Tatortumfeld gesehen? Hinweise bitte an 0221/2290 oder poststelle.koeln@polizei.nrw.de.