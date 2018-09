Diebstahl in Wesseling

21.09.2018 WESSELING. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Wesseling. Ein Einbrecher durchbrach dort die Wand eines Hauses und stahl zwei Motorradhelme.

Ein handwerklich begabter Einbrecher hat in einem Haus in Wesseling eine Wand durchbrochen und unter anderem zwei Motorradhelme aus einer Wohnung geklaut. Nachdem ihm aufgefallen war, dass mehrere Gegenstände fehlten, suchte der 71-jährige Mieter seine Wohnung ab. Dabei entdeckte er laut Polizeiangaben in der Rückwand eines Schrankes ein etwa 50 Zentimeter großes Loch, das durch das Gemäuer in die Nachbarwohnung führte. Die 31-jährige Mieterin der Nachbarwohnung sei seit längerer Zeit nicht mehr vor Ort gewesen. Die Polizei ermittelt. (dpa)