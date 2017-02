Kuriose Polizeimeldung aus Köln

Köln. Es schien zunächst ein recht gewöhnlicher Einbruch in Köln zu sein. Doch die Geschichte nahm einen sehr unerwarteten und skurrilen Verlauf. Die Polizei schrieb darüber eine kreative Meldung.

Von Alexander Hertel, 19.02.2017

"Kellereinbrecher verschwand wie ein Schatten...". Der Beginn der Pressemitteilung der Kölner Polizei vom Sonntag liest sich kurios. Und die weiteren Sätze und ein näherer Blick verraten: Die Geschichte dahinter ist es auch.

Alles begann demnach am vergangenen Freitagmorgen, als die Polizei von einem Hausmeister nach Humboldt-Gremberg gerufen wurde. Einen Einbrecher – oder zumindest dessen Füße – habe der Mann im Keller eines Mehrfamilienhauses gesehen. Die Polizei umschreibt das Geschehen so: "Links und rechts des Gangs hölzerne Verschläge im geräuschlosen Halbdunkel. Eine der Türen stand offen - und in dem düsteren Abstellraum dahinter erkannte der Kölner plötzlich zwei unbeweglich in Arbeitsschuhen steckende Füße. Totenstille."

Der "erfahrene facility manager", wie der Mann beschrieben wird, schien einen Einbrecher ertappt zu haben und reagierte schnell: Er schlug die Verschlag-Tür zu und schob einen Riegel vor. Er alarmierte die Polizei, ließ den Ausgang des Kellers aber nicht aus den Augen. Was sollte jetzt noch schiefgehen?

Die eintreffenden Polizisten machten sich ein Bild von der Lage und gingen vorsichtig in den Keller. "Etwas gruselig war der Einsatz schon", schreiben sie, und weiter: "Laut und deutlich machen sich die Beamten bemerkbar. Der Eingeschlossene ist chancenlos, verhält sich jedoch mucksmäuschenstill."

Als die Beamten daraufhin die Kellertür aufreißen, sind die verdächtigen Füße verschwunden. Wo ist der Einbrecher nur hin? Er schien wie in Luft aufgelöst.

Des Rätsels Lösung: An der Stelle, wo der Hausmeister die Arbeitsschuhe des vermeintlichen Täters entdeckt hatte, sahen die Polizisten plötzlich ihre eigenen Schuhe – im hinter der Tür stehenden Wandspiegel.

Kein Einbrecher also, dafür ein Einsatz, den auch die Beamten mit viel Humor genommen haben. Am Ende ihrer kreativ geschriebenen Mitteilung heißt es: "Wie durch wundersame Fügung waren aus seinen alten, abgetretenen Arbeitslatschen nahezu neuwertige, halbhohe Polizeidienstschuhe geworden. Wenn auch nur kurzzeitig und quasi nur bei oberflächlicher Betrachtung. Aber immerhin. "