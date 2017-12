Köln. Zwei Einbrecher sind in der Nacht zu Donnerstag in einem Kölner Berufskolleg von der Polizei auf frischer Tat ertappt worden. Dabei soll ein Schuss gefallen sein. Die Bonner Polizei ermittelt jetzt.

Von Sebastian Meltz, 28.12.2017

In der Nacht zu Donnerstag hat die Kölner Polizei zwei Einbrecher in einem Berufskolleg im Stadtteil Humboldt-Gremberg auf frischer Tat ertappt. Ein 28-jähriger Wachdienstmitarbeiter hatte gegen 1.30 Uhr die Polizei alarmiert.

Zwei Beamte durchsuchten mit dem Wachmann daraufhin das Schulgebäude in der Westerwaldstraße und trafen beim Öffnen einer Labortür auf die Einbrecher. Eine Polizistin gab nach Angaben der Polizei einen Schuss ab. Die Einbrecher flüchteten. Kurz nach 5 Uhr habe sich dann ein 59-jähriger Mann mit einer Schussverletzung in die Notaufnahme des Krankenhauses in Kalk begeben.

Ob es sich bei dem Mann um einen der Einbrecher handelt und ob die Verletzung durch den Schuss der Polizistin verursacht wurde, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weitere Details seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, teilte die Polizei mit. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Köln hat die Polizei Bonn die Ermittlungen übernommen.