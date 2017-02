Polizeieinsatz in Köln-Dünwald

Köln. Angehörige finden junges Ehepaar tot in ihrer Wohnung in Köln-Dünwald. Als Ursache kommt eine defekte Gastherme infrage. Die Rettungskräfte hatten eine erhöhte CO2-Konzentration festgestellt.

Von Anja Wollschlaeger, 27.02.2017

Am Sonntagabend haben Angehörige eine 26-jährige Frau und ihren 29-jährigen Ehemann tot in ihrer gemeinsamer Wohnung in Köln-Dünnwald aufgefunden. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Bewohner an einer CO²-Vergiftung gestorben sind.



Gegen 21.15 Uhr hatten die Verwandten beiden Leichen entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Rettungskräfte stellten eine hohe CO²-Konzentration in der Wohnung fest und evakuierten das gesamte Mehrfamilienwohnhaus.



Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Aufgefundenen feststellen. Die Ermittler prüfen, ob ein technischer Defekt an der Gastherme

den tödlichen Unfall verursacht hat.