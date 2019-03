70-Jährige tot in Wohnung gefunden

Hürth-Efferen. Eine 70-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag tot in ihrer Wohnung in Hürth gefunden worden. Die Polizei geht derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Es wurde eine Mordkommission angesetzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.03.2019

Am Sonntagnachmittag hat die Polizei eine 70-Jährige tot in ihrer Wohnung auf der Bachstraße in Hürth gefunden. Laut Bericht waren bei den Beamten zuvor Zeugenhinweise eingegangen.

Die Polizei geht derzeit von einem Tötungsdelikt aus, der tatverdächtige Ehemann wurde noch in der Wohnung vorläufig festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind momentan unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Informationen folgen.