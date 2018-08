Im Alter von 74 Jahren

09.08.2018 Köln. Nach langer Krankheit ist der 74-jährige ehemalige Kölner Weihbischof Manfred Melzer in Frechen gestorben. Dort war er von 1995 bis 2015 Weihbischof.

Der ehemalige Kölner Weihbischof Manfred Melzer ist tot. Der 74-Jährige sei am Freitag nach langer, schwerer Krankheit in Frechen gestorben, teilte das Erzbistum Köln mit. Dort war Melzer von 1995 bis 2015 Weihbischof. Im Alter von 71 Jahren war er aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gegangen. Von 1975 bis 1987 war Melzer Geheimsekretär von Kardinal Joseph Höffner (1906-1987). 1995 wurde er von Kardinal Joachim Meisner (1933-2017) zum Weihbischof geweiht. (dpa)