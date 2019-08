Betrunken gegen Werbetafel geprallt

Köln. Eine betrunkene Touristin auf einem E-Scooter hat sich in der Nacht auf Donnerstag bei einem Unfall in der Kölner Altstadt schwer am Kopf verletzt. Sie war gegen eine Werbetafel gefahren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.08.2019

Eine 31-jährige Frau aus England hat sich in der Nacht auf Donnerstag bei einem Sturz mit einem E-Scooter in Köln schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Nach Angaben der Polizei war die 31-Jährige gegen 0.30 Uhr auf dem Gehweg "Im Klapperhof" unterwegs, als sie laut einer 32-jährigen Zeugin während der Fahrt nach hinten schaute, gegen eine Werbetafel prallte und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug.

Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, die einen Wert von 0,9 Promille ergab.