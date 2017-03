Zusammenprall mit Niederkasselerin

Köln. An der Anschlussstelle Wahn der Autobahn 59 in Köln kam es am Freitag zu einem Zusammenstoß zwischen einem 73-jährigem E-Bike-Fahrer und einer Autofahrerin. Der Senior ist einen Tag später gestorben.

12.03.2017

Ein E-Bike-Fahrer ist einen Tag nach einem Unfall in Köln im Krankenhaus gestorben. Die Polizei prüft, ob die bei dem Unfall erlittenen Verletzungen todesursächlich waren.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war eine 61-Jährige aus Niederkassel am Freitagmittag kurz vor 14 Uhr auf der A 59 in Richtung Bonn unterwegs. An der Anschlussstelle Wahn verließ sie die Autobahn und wollte nach rechts auf die Heidestraße abbiegen. Dabei übersah die den

vorfahrtberechtigten E-Bike-Fahrer, der die Heidestraße in Richtung Frankfurter Straße befuhr und kollidierte mit diesem. Der 73-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer.

Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 73-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert, wo er am Samstag starb. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern weiter an.