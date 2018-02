Drogen, Waffen und Bargeld sichergestellt

Leverkusen. Am vergangenen Freitag hat die Polizei einen Drogendealer aus Leverkusen erwischt. Dazu wäre es aber eigentlich gar nicht gekommen, hätte der junge Mann nicht einen winzigen Fehler begangen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.02.2018

Hätte er sich doch einfach nur angeschnallt. Ein 21-Jähriger aus Leverkusen hatte am Freitag, 16. Februar ein folgenschweres Zusammentreffen mit der Polizei. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die die Polizei am Montag veröffentlichte. Zunächst sah alles nur nach einem einfachen Versehen aus. Auf der Stixchesstraße in Leverkusen zogen Polizisten den jungen Mann am Steuer seines Opel Astra gegen 11.30 Uhr aus dem Verkehr, weil er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Aus dem stehenden Wagen drang den Beamten allerdings ein merkwürdig süßlicher Geruch entgegen. Zudem stellten sie bei dem 21-Jährigen stark verengte Pupillen fest. Daher erkundigten sich die Beamten nach eventuell mitgeführten Betäubungsmitteln.

Der Mann gab daraufhin zu, einen Joint mit sich zu führen und Drogen konsumiert zu haben. Als die Polizisten seinen Wagen anschließend durchsuchten, fanden sie auch eine mit Haschisch gefüllte Plastiktüte im Handschuhfach und einen nicht gekennzeichneten Böller mit der Aufschrift "Dum-Bum" unter seinem Lenkrad. Für diese mitgeführten Gegenstände konnte der junge Mann allerdings keine Erklärung liefern.

Die Polizisten führten im Anschluss einen Drogentest durch, der positiv verlief. Auf der Polizeiwache Wiesdorf wurden dem 21-Jährigen eine Blutprobe entnommen und seine personenbezogenen Daten aufgenommen. Die Polizei stellte zudem Strafanzeigen wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels sowie Fahrens unter Betäubungseinfluss.

Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Die Kriminalpolizei durchsuchte im Anschluss auch die Wohnung des 21-Jährigen. Hier war ebenfalls starker Marihuana-Geruch festzustellen. In Anwesenheit seines Vaters versuchte der junge Mann, dessen Schlafzimmer als sein eigenes auszugeben. Die Ermittler durchschauten allerdings seinen Täuschungsversuch aufgrund des Inventars.

Im Zimmer des 21-Jährigen fanden sich schließlich - neben einem Teleskopschlagstock und einem Messer - Amphetamin, Kokain, etwa ein Kilogramm Marihuana sowie ein vierstelliger Geldbetrag. Die Beweismittel stellten die Ermittler sicher. Auf einen Tatvorwurf wollte sich der Dealer nicht äußern. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gegen ihn dauern an.