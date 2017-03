Festnahmen in Köln

07.03.2017 Köln. Die Kölner Polizei hat drei Männer festgenommen. Bei ihnen haben Fahnder eine große Menge Drogen entdeckt.

Einen stattlichen Drogenfund haben Zivilfahnder der Kölner Polizei gemacht: Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, beschlagnahmten sie am Vortag nach der Kontrolle dreier Dealer in der Innenstadt fast 50 Kilogramm Haschisch und Kokain mit einem Marktwert von rund einer Viertelmillion Euro. Die Männer im Alter von 46, 47 und 48 Jahren wurden festgenommen und sollten einem Haftrichter vorgeführt werden.

Den Angaben zufolge fielen die Drogenhändler den Beamten auf frischer Tat auf. Bei zweien von ihnen fanden die Ermittler zunächst nur geringe Mengen an Drogen, bei dem 47-Jährigen allerdings ganze zwei Kilogramm Haschisch. In seiner Wohnung landeten die Beamten schließlich nach eigenen Angaben einen "Volltreffer" und beschlagnahmten 46 Kilogramm Haschisch und ein Kilogramm Kokain. (AFP)