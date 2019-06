Kleinkind in Köln reanimiert

In Köln schwebt ein Dreijähriger nach einem Badeunfall in Lebensgefahr.

Köln. Ein dreijähriger Junge schwebt nach einem Schwimmbadbesuch in Köln in Lebensgefahr. Ein Bademeister hatte das Kind aus dem Wasser gezogen. Gegen den 69-jährigen Begleiter ermittelt nun die Polizei.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.06.2019

Ein dreijähriges Kleinkind schwebt nach einem Schwimmbadbesuch in Köln in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilte, zog ein Bademeister das Kind am Donnerstag gegen 17 Uhr aus einem Schwimmerbecken, nachdem der Junge im Wasser untergetaucht war. Daraufhin leitete er eine Reanimation des Kindes ein. Wenig später trafen Rettungskräfte in dem Kombibad ein.

Der Dreijährige war in Begleitung eines 69-Jährigen im Schwimmbad. Dieser hatte den Jungen offenbar aus den Augen verloren. Das Kind wurde in eine Klinik gebracht und schwebt in Lebensgefahr. Gegen den 69-Jährigen wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Die Polizei appelliert, Kleinkinder im Schwimmbad mit Schwimmhilfen auszustatten.