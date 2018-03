Geldstrafe und Körperverletzung

In der Nacht zu Donnerstag haben Beamte der Bundespolizei drei gesuchte Personen am Flughafen Köln/Bonn festgenommen. (Symbolbild)

Köln/Bonn. In der Nacht zu Donnerstag haben Beamte der Bundespolizei drei gesuchte Personen am Flughafen Köln/Bonn festgenommen. Sie wurden wegen Geldstrafen und Körperverletzung gesucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.03.2018

Aufgrund einer nicht bezahlten Geldbuße in Höhe von 30 Euro wurde ein 40-jähriger Mann durch die Staatsanwaltschaft Gera zur Festnahme

ausgeschrieben. Bei der Ausreisekontrolle nach Istanbul (Türkei) am Flughafen Köln/Bonn konnte er seine Verhaftung durch Zahlung des Bußgeldes noch in letzter Minute abwenden.

Bei dieser Ausreisekontrolle ging den Beamten der Bundespolizei außerdem ein 38 Jahre alter türkischer Staatsangehöriger ins Fahndungsnetz. Der Mann wurde durch die Staatsanwaltschaft Köln per Haftbefehl gesucht. Wegen Körperverletzung war er zu einer Gesamtstrafe von rund 1500 Euro verurteilt worden. Diese Strafe hatte er bislang noch nicht beglichen. Auf der Flughafendienststelle konnte er den offenen Geldbetrag schließlich bezahlen und somit seine Reise nach Istanbul fortsetzen.

Ebenfalls nach Istanbul unterwegs war ein 27-jähriger deutscher Staatsangehöriger, der gleich mit zwei Haftbefehlen durch die Staatsanwaltschaft Bamberg gesucht wurde. Eine offene Geldstrafe in Höhe von rund 2200 Euro, zu der der Mann wegen Körperverletzung verurteilt worden war, konnte sein Bruder auf der Dienststelle entrichten. Allerdings wurde seine Weiterreise dadurch verhindert, dass ein weiterer Sicherungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn vorlag. Der Verurteilte wurde noch in der Nacht in den polizeilichen Gewahrsamsdienst der Kölner Polizei gebracht.