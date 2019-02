Messe-Kreisel in Deutz

07.02.2019 KÖLN. In Köln-Deutz sind am Donnerstagmorgen eine Straßenbahn und ein Auto zusammengestoßen. Drei Personen wurden verletzt, eine von ihnen schwer.

Bei einem Zusammenstoß von einer Straßenbahn und einem Auto in Köln haben sich drei Menschen verletzt. Die Bahn rammte die Limousine eines 53-Jährigen am Donnerstag am sogenannten Messe-Kreisel im Stadtteil Deutz, wie die Polizei mitteilte. Nach Zeugenangaben war der Mann dort mit dem Wagen verbotenerweise nach links abgebogen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde im Auto eingeklemmt. Rettungskräfte brachten ihn und seine leichtverletzte Ehefrau in eine Klinik. Auch der Straßenbahnfahrer wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (dpa)