20-Jährige kam in den Gegenverkehr

Neunkirchen-Seelscheid. Bei einem Unfall auf der L 189 in Neunkirchen-Seelscheid sind drei Personen schwer verletzt worden. Eine 20-Jährige kam in einer Kurve auf die Gegenspur und prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.05.2018

Auf der Wahnbachtalstraße in Neunkirchen-Seelscheid (L 189) ist es am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Unfall gekommen. Nach Angabe der Polizei fuhr eine 20-Jährige in Richtung Neunkirchen, als sie nach ersten Erkenntnissen in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte sie mit einem entgegenkommenden Toyota frontal zusammen.

Dabei wurden die 20-Jährige und die beiden Insassen des Toyotas, 49-jährige Fahrerin und 48-jähriger Beifahrer, schwer verletzt. Die 20-Jährige war zunächst im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Die Wahnbachtalstraße war an der Unfallstelle bis 16.40 Uhr gesperrt.