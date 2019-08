Mit Besenstielen angegriffen

08.08.2019 BERGHEIM. Die Polizei wurde am Mittwochmorgen zu einer Prügelei in Bergheim alarmiert. Vor Ort eingetroffen, attackierten drei Männer die Beamten - unter anderem mit Besenstielen.

Als Polizisten eine Schlägerei in Bergheim schlichten wollten, sind sie von mehreren Männern mit Stöcken attackiert worden. Ein Polizeischüler, eine Polizistin und ein Polizist erlitten bei dem Angriff am frühen Mittwochmorgen Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten hätten sich mit ihren Einsatzstöcken gegen die Angreifer verteidigt und Schlimmeres verhindert, schilderte ein Sprecher am Donnerstag.

Anlass des Polizeieinsatzes war demnach eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen auf offener Straße, zu der mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren. Die Beamten seien in einer angrenzenden Grünanlage auf sechs Männer getroffen, die aufeinander eingeschlagen hätten. Schlagartig habe sich die Aggression der Männer auf die Beamten gerichtet. Drei mit Schlagwerkzeugen bewaffnete Täter hätten Polizisten attackiert. Fünf Männer flüchteten. Ein 27-Jähriger konnte festgenommen werden.

Rund eine Stunde später schlugen am selben Ort wieder mehrere Personen aufeinander ein. Die Polizei nahm laut Mitteilung einen 20- und einen 30-jährigen mutmaßlichen Täter fest. Beide sollen zuvor am Angriff auf die Beamten beteiligt gewesen. Bei einem Mann wurde ein Promillewert von 1,64 gemessen. Die Ermittlungen laufen. (dpa)