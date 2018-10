Für acht Euro und eine Flasche Bier

KÖLN. Sie wollten acht Euro Kleingeld und eine Flasche Bier. Ein bislang unbekanntes Trio hat in der Kölner Trankgasse einen 36-jährigen Wohnungslosen brutal überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.10.2018

Drei bislang unbekannte Männer haben am Freitag gegen 21 Uhr in der Kölner Innenstadt einen 36-jährigen Obdachlosen für acht Euro Kleingeld und eine Flasche Bier niedergeschlagen und schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, richtete der Wohnungslose gegen 21 Uhr gerade seine Schlafstätte an der Trankgasse ein, als einer der Unbekannten die Gelegenheit zum Diebstahl nutzte.

Der 36-Jährige bemerkte dies, stellte den Langfinger zur Rede und forderte vehement seine Sachen zurück. Nun griffen allerdings zwei bis dahin Unbeteiligte ein und halfen dem Dieb. Laut Polizei packten sie den Obdachlosen an beiden Armen und drückten ihn gegen eine Wand. Der ursprüngliche Täter nahm nun die Bierflasche und schlug sie dem Opfer gegen die Schläfe. Anschließend flüchtete das Trio mit seiner Beute in Richtung Komödienstraße. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus.

Wie der Wohnungslose später aussagte, soll der erste Täter etwa 1,70 Meter groß sein und zur Tatzeit eine blaue Jeans sowie eine beige Jacke getragen haben. Seine beiden Komplizen trugen eine dunkle Jacke und eine Jeans.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Trankgasse aufgehalten, verdächtige Feststellungen gemacht oder Personen beobachtet haben, auf die die Beschreibung passen könnte. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.