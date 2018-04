Opfer liegt im Koma

Köln. In der Nacht zu Samstag wurden drei Männer auf einem Straßenstrich in Köln plötzlich attackiert. Die Angegriffenen erlitten erhebliche Kopfverletzungen, ein 31-Jähriger schwebt in Lebensgefahr.

Von Sebastian Meltz, 29.04.2018

Wie die Kölner Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die drei Männer im Alter von 30, 31, und 40 Jahren in der Nacht zu Samstag gegen 1 Uhr auf dem Straßenstrich am Autohof Eifeltor in Köln sexuelle Dienstleistungen mit zwei anderen Männern (50, 53) vereinbart.

Während der Ausübung der sexuellen Handlungen am Zollstocker Weg sei plötzlich eine Gruppe von drei dunkel gekleideten Männern auf die fünf Personen zugekommen. Ohne Vorwarnung sollen die Unbekannten mit Stangen auf die Köpfe der drei Freier eingeschlagen haben. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Autohof.

Der 31-Jährige erlitt ein lebensgefährliches Schädel-Hirn-Trauma und befindet sich derzeit auf der Intensivstation im künstlichen Koma. Seine Begleiter erlitten ebenfalls Kopfverletzungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen und eine Mordkommission eingesetzt. Zum aktuellen Stand der Ermittlung konnte die Polizei auf Anfrage keine weiteren Angaben machen. Das Motiv sei noch unklar. Die beiden Prostituierten blieben unverletzt.