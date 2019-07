Mit 123 Stundenkilometern gegen Laterne

26.07.2019 LEVERKUSEN. Bei einem Unfall in Leverkusen haben in der Nacht zu Freitag drei Frauen schwere Verletzungen erlitten. Wie erste Ermittlungen der Polizei ergeben hatten, war die 19-Jährige viel zu schnell unterwegs gewesen.

Eine junge Autofahrerin und zwei Mitfahrerinnen sind bei der Kollision ihres Autos mit einer Straßenlaterne in Leverkusen Donnerstagnacht schwer verletzt worden. Wie erste Ermittlungen der Polizei ergeben hatten, war die 19-Jährige viel zu schnell unterwegs gewesen. „Erlaubt sind 70 Stundenkilometer. Der Tacho des Unfallautos ist nach der Kollision bei 123 Stundenkilometern stehengeblieben“, so die Polizei am Freitag in einer Mitteilung. Die Fahrerin sei offenbar hinter einer Bodenwelle ins Schleudern gekommen. (dpa)