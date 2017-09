Die Bundespolizei konnte am Dienstag drei gesuchte Personen bei der Einreisekontrolle am Flughafen Köln/Bonn festnehmen.

Von Sebastian Meltz, 06.09.2017

Wie die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin am Mittwochmorgen mitteilte, sind drei bereits verurteilte Personen am Dienstag bei der Einreisekontrolle am Flughafen Köln/Bonn festgenommen worden. Zwei der drei Gesuchten beglichen die für sie ausgeschriebenen Geldstrafen noch vor Ort und wurden wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein 38-jähriger Deutscher wurde in Polizeigewahrsam genommen.

Wegen Urkundenfälschung ist am Dienstagmittag ein 32-jähriger Lette zunächst festgenommen worden. Der Mann war laut Polizei zu einer Gesamtstrafe von 1500 Euro oder 50 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe ausgeschrieben. Er sei bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Kiew aufgefallen. Der verurteile Mann habe die Geldstrafe allerdings noch vor Ort beglichen und kam so wieder auf freien Fuß.

Außerdem wurde ein 38-jähriger Deutscher in den frühen Abendstunden festgenommen. Der Mann ist laut Polizei bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul aufgefallen. Als die Beamten den Mann überprüften, habe sich herausgestellt, dass dieser zur Festnahme ausgeschrieben war: Der 38-Jährige wurde den Angaben zufolge wegen gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr und acht Monaten Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Der Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen.

Eine 45-jährige Bulgarin wurde schließlich – ebenfalls am Abend – bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus London festgenommen. Die Frau wurde nach den Angaben der Bundespolizei wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 2400 Euro oder ersatzweise 120 Tagen Haft verurteilt. Die 45-Jährige habe dann ihren Sohn kontaktiert, der die Gesamtstrafe vor Ort für seine Mutter beglichen habe und somit die Ersatzfreiheitsstrafe abwendete.