Autofahrer verstorben

Euskirchen/Witten. Der 23-jährige Autofahrer, der am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der B56n mit einem Lastwagen kollidierte und starb, hatte zuvor mutmaßlich seinen Bruder umgebracht. Die Polizei fand dessen Leiche im Elternhaus der Geschwister.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.09.2017

Nach Angaben der Bochumer Polizei und der Staatsanwaltschaft soll der 23-jährige Autofahrer, der am Donnerstagmorgen auf der B56n in Euskirchen mit einem Fahrzeug frontal in einen entgegenkommenden Lkw gefahren war, kurz vor dem Unfall seinen vier Jahre älteren Bruder getötet haben. Das Familiendrama begann demnach im Elternhaus der Geschwister in Witten.

In den Nachmittagsstunden waren die Eltern der beiden Brüder nach einem Kurzurlaub in ihr Haus zurückgekehrt. Dort entdeckten sie ihren 27-jährigen Sohn, der blutüberströmt im Treppenhaus lag. Ein sofort hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Witteners feststellen.

Bei der Obduktion stellte sich heraus, dass der 27-Jährige mit einem Messer getötet worden war. Die Bochumer Gerichtsmediziner gehen davon aus, dass die Tat am Donnerstag zwischen drei und vier Uhr morgens begangen worden ist. Sehr schnell fiel der Fokus der Ermittler auf den 23-jährigen Bruder des Opfers, der bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in dem elterlichen Haus lebte.

Dessen Leichnam wird am Freitag in Essen obduziert. Hintergründe zu der Tat konnten seitens der Mordkommission des Bochumer Polizeipräsidiums noch nicht ermittelt werden. Die Eltern der beiden Brüder befinden sich seit Donnerstag in intensiver Betreuung.

Wie berichtet, war der 23-Jährige am frühen Donnerstagmorgen frontal gegen einen Lastwagen gekracht. Zunächst war die Polizei von einem missglückten Überholmanöver ausgegangen. Das Auto des 23-Jährigen wurde bei dem Unfall so stark deformiert, dass der Leichnam erst nach Stunden aus dem Wrack geborgen werden konnte.