Närrischer Terminkalender

Bunte Kaugummi-Automaten waren im vergangenen Jahr in Alfter unterwegs.

Wesseling. Die heiße Phase des Karnevals rückt näher. Bald ziehen die Narren wieder kostümiert durch die Orte in Vorgebirge und Voreifel.

Bereits am kommenden Samstag, 18. Februar, geht es los. Und zwar in Alfter. Hier eine Übersicht über die Zugtermine in den einzelnen Städten und Gemeinden sowie den jeweiligen Ortsteilen.

Alfter

Impekoven: Samstag, 18. Februar, 14.30 Uhr.

Alfter-Ort: Kinderkarnevalszug Sonntag, 19. Februar, 11.11 bis 13 Uhr.

Volmershoven/Heidgen: Samstag, 25. Februar, 13 bis 17 Uhr.

Witterschlick: Sonntag, 26. Februar, 14 bis 17 Uhr.

Alfter-Ort: Veilchendienstag, 28. Februar, 14 bis 18 Uhr.

Bornheim

Sechtem: Samstag, 18. Februar, 14 Uhr.

Roisdorf: Donnerstag, 23. Februar, 14 Uhr.

Kardorf: Donnerstag, 23. Februar, 14.30 Uhr.

Hemmerich-Rösberg: Freitag, 24. Februar, 14.11 Uhr.

Waldorf: Samstag, 25. Februar, 13.30 Uhr.

Widdig: Samstag, 25. Februar, 14.30 Uhr.

Bornheim: Sonntag, 26. Februar, 14 Uhr.

Hersel/Uedorf: Sonntag, 26. Februar, 13.30 Uhr.

Walberberg: Rosenmontag, 27. Februar, 13.30 Uhr.

Merten: Veilchendienstag, 28. Februar, 14 Uhr.

Brühl-Ost: Samstag, 18. Februar, 14 bis 16.30 Uhr.

Brühl-Schwadorf: Freitag, 24. Februar, 14.11 bis 16.30 Uhr.

Brühl-Vochem: Samstag, 25. Februar, 14 bis 17.30 Uhr.

Brühl-Badorf: Samstag, 25. Februar, 13.30 bis 16.30 Uhr.

Brühl-Innenstadt: Sonntag, 26. Februar, 12.30 bis 17 Uhr.

Brühl-Pingsdorf: Rosenmontag, 27. Februar, 14 bis 16 Uhr, Mai-glerstraße bis Hüllenweg

Brühl-Heide: Rosenmontag, 27. Februar, 15 bis 17 Uhr.

Niederdrees: Samstag, 18. Februar, 15.11 Uhr.

Todenfeld: Samstag, 25. Februar, 14.11 Uhr.

Queckenberg: Sonntag, 26. Februar, 14.11 Uhr.

Oberdrees: Sonntag, 26. Februar, 14.11 Uhr.

Hilberath: Rosenmontag, 27. Februar, 11.11 Uhr.

Flerzheim: Rosenmontag, 27. Februar, 14 Uhr.

Merzbach: Rosenmontag, 27. Februar, 13 Uhr.

Wormersdorf: Rosenmontag, 27. Februar, 14.11 Uhr.

Rheinbach Innenstadt: Veilchendienstag, 28. Februar, 14 Uhr.

Lüftelberg: Samstag, 18. Februar, 15 bis 17 Uhr.

Merl: Samstag, 25. Februar, 15 bis 17 Uhr.

Meckenheim: Sonntag, 26. Februar, 14 bis 16 Uhr.

Altendorf-Ersdorf: Montag, 27. Februar, 13.30 bis 16.30 Uhr.

Morenhoven: Samstag, 25. Februar, 14.11 Uhr.

Miel: Samstag, 25. Februar, 15.11 Uhr.

Buschhoven: Sonntag, 26. Februar, 14.11 Uhr.

Dünstekoven: Sonntag, 26. Februar, 14.30 Uhr.

Ludendorf: Sonntag, 26. Februar, 12 Uhr.

Heimerzheim: Rosenmontag, 27. Februar, 14 Uhr.

Odendorf: Rosenmontag, 27. Februar, 14 Uhr.

Ollheim: Veilchendienstag, 28. Februar, 14.11 Uhr.

Wesseling: Kinderzug, Samstag, 25. Februar, 14 bis 16 Uhr.

Wesseling: Großer Zug, Sonntag, 26. Februar, 13 bis 17.30 Uhr.

Urfeld: Rosenmontag, 27. Februar, 13 bis 17 Uhr.

Berzdorf: Rosenmontag, 27. Februar, 14.30 bis 17 Uhr.