Passant alarmiert Kölner Polizei

Köln. Die Kölner Polizei hat mit Hilfe eines aufmerksamen Fußgängers am frühen Donnerstagmorgen drei Fassadenkletterer festnehmen können. Diese waren auf der Südseite den Dom emporgeklettert und hatten Teile der kunstvollen Domfenster gestohlen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.08.2017

Einem aufmerksamen Passanten ist es zu verdanken, dass drei Domkletterer von der Kölner Polizei gestellt werden konnten. In den frühen Morgenstunden, gegen 5.50 Uhr, hatte der 55-Jährige die waghalsigen Kletterer an der Südfassade des Doms herabsteigen gesehen. Der Zeuge verfolgte die drei jungen Männer (16, 20, 24) dann in den nahe gelegenen Hauptbahnhof und alarmierte die Polizei.

Dort konnten die hinzugerufenen Beamten die "Domkletterer" aufgreifen. Alle drei Männer hatten belgische Pässe bei sich und gaben noch in der ersten Befragung zu, auf den Dom geklettert zu sein. In ihren sichergestellten Rucksäcken befanden sich unter anderem Glasscherben mit Bleifassungen aus einem der Domfenster. Darüber hinaus stellten die Beamten geringe Mengen von Drogen sicher.

Die jungen Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch, gemeinschaftlicher Sachbeschädigung, Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. Zudem hatte die Kölner Polizei noch die Eltern des minderjährigen Mittäters informiert.