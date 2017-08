Köln/Bonn. Am Dienstagmorgen hat die Bundespolizei zwei 29-jährige Männer am Flughafen Köln/Bonn festgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.08.2017

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnten die zwei 29-Jährigen, die in den frühen Morgenstunden des 17. Juli in den Kölner Dom eingebrochen sein sollen, auf dem Flughafen Köln/Bonn festgenommen werden. Einer der Männer konnte am Dienstagmorgen bei der Einreisekontrolle aus London-Stansted identifiziert werden. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Der Tatverdächtige habe sich laut Polizeiangaben unmittelbar nach der Tat „wohl nach England abgesetzt“. Nach der Festnahme setzte der Mann seine Reise dann in Richtung Polizeipräsidium Köln fort. Dort wartet er dann auf die Gerichtsverhandlung.

Sein mutmaßlicher Komplize konnte am Dienstagmorgen ebenfalls am Flughafen festgenommen werden. Die Bonner Staatsanwaltschaft hatte den 29-Jährigen „wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort“ zur Festnahme ausgeschrieben. Um 20 Tagen Haft zu entgehen, zahlte der Mann laut Polizei eine Geldstrafe von 1000 Euro und setzte seine Weiterreise fort. Seinen Führerschein, der eigentlich eingezogen werden sollte, soll er angeblich verloren haben.