GA gelistet

Köln. Wohin geht der Kölner Student mit Bierdurst und wo sind die Stammgäste noch in Feierlaune? Wir haben einige der kultigsten Kneipen der Domstadt aufgelistet.

Von Dierk Himstedt, 03.05.2019

Welche Kneipen und Clubs in Köln haben Kultstatus? Wir haben uns in der Redaktion umgehört und eine subjektive, auf persönliche Erfahrungen beruhende Liste in alphabetischer Reihenfolge zusammengestellt:

1 Alcazar

Seit Jahrzehnten einer der Treffpunkte für die Junggebliebenen im so genannten Belgischen Viertel von Köln. Die Mischung aus gutem Essen und Kneipe zieht Jahr für Jahr immer wieder viele Kölner ins Alcazar. Bei den alljährlichen Events wie "Tanz in den Mai" oder die "Tollen Tage" im Karneval darf die Kneipe in unserer Liste nicht fehlen.

Adresse: Bismarckstraße 39a, 50672 Köln

Öffnungszeiten: täglich von 18 - 22 Uhr

Internet: www.alcazar-koeln.de

2 Blue Shell

Der alte Rock-Schuppen auf der Luxemburger Straße ist sich seit den 1980er Jahren bis heute treu gebleiben. Die Mischung aus Szene-Kneipe und Konzertsaal für Rock- und Indie-Rock-Bands lässt die Patina dieses Kölner Kultclubs nicht altbacken erscheinen. Im Gegenteil: Wie in einem guten englischen Pub feiern junge und ältere Liebhaber des Rock, Indie und Punkrocks zusammen.

Adresse: Luxemburger Straße 32, 50674 Köln

Öffnungszeiten: täglich ab 20 Uhr

Internet: www.blue-shell.de

3 Chlodwig-Eck

Seit mehr als 30 Jahren gehört das Chlodwig-Eck zur linken Kneipen-Szene der Kölner Südstadt. Jung und Alt treffen sich hier beim Kölsch und feieren bei den alljährlichen Events wie "Tanz in den Mai" oder an den "Tollen Tagen" im Karneval. Es war zudem einmal die Stammkneipe von Wolfgang Niedecken und seinen Band-Mitgliedern von BAP, wo sie auch ihre ersten Songs aufführten.

Adresse: Annostraße 1, 50678 Köln

Öffnungszeiten: täglich ab 17.30 Uhr

Internet: "Chlodwig-Eck" in Facebook

4 Club Bahnhof Ehrenfeld

Konzertsaal, Club, Biergarten, Party-Location - der CBE ist aus dem Nachtleben in Ehrenfeld nicht mehr wegzudenken. Er hat dafür gesorgt, dass die ehemals brach liegenden Bahnbögen am Ehrenfelder Bahnhof nun zu einem der angesagtesten Treffpunkte der ganzen Stadt geworden sind.

Adresse: Bartholomäus-Schink-Straße 65/67, 50825 Köln

Öffnungszeiten: täglich ab 19 Uhr

Internet: www.cbe-cologne.de

5 Das Ding

Letztes Jahr feierte "Das Ding" 50-jähriges Jubliläum. Für Studenten ist der Club auf dem Kölner Ring immer noch einer der ersten Adressen, um konkret abzufeiern. Fest steht: Die Anzahl der Studentenpärchen, die sich hier kennen gelernt haben, ist zwar nicht bekannt, aber in jedem Fall hoch.

Adresse: Hohenstaufenring 30-32, 50674 Köln

Öffnungszeiten: täglich ab 22 Uhr

Internet: www.ding-zone.de