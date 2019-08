GA gelistet

Bonn. Die Osterferien in Nordrhein-Westfalen stehen vor der Tür, und passend zu den vielversprechenden Wetteraussichten öffnen die Freizeit- und Erlebnisparks wieder ihre Tore.

Von Nathalie Dreschke, 29.08.2019

1 Phantasialand

Das Phantasialand in Brühl ist der größte Freitzeitpark in NRW. Neben den Attraktionen, zu denen die neuste High-Speed-Achterbahn Taron gehört, richtet das Phantasialand auch die erfolgreiche Dinnershow Fantissima aus. Für die kleinen Gäste gibt es neben den Kinder-Achterbahnen auch einen Irrgarten und einen Spielplatz. Echte Adrenalin-Junkies kommen auf vier veschiedenen Attraktionen auf ihre Kosten.

Tipp: Frühlingsaktion: Vom 1. - 30. April gibt es einen Gutschein für einen kostenlosen zweiten Parkeintritt.

Preis: Kinder 0 - 4 Jahre: kostenlos, Kinder 4 - 11 Jahre: 35 €, Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene: 46,50 €

Übernachtung: Auf dem Gelände befinden sich zwei Hotels: Ling Bao und Matamba. Bei der Buchung von einem Kurzurlaub im Phantasialand bieten die verschiedenen Special-Preis-Pakete Rabattaktionen an.

Öffnungszeiten: 1. April - 4. November: Täglich von 9 - 18 Uhr, Attraktionen öffnen um 10.00 Uhr

Adresse: Berggeiststraße 31-41, 50321 Brühl

Kontakt: 02232/36200, E-Mail: info@phantasialand.de

Foto: Phantasialand Die Black-Mamba Achterbahn ist mutigen Besuchern zu empfehlen.

2 Hansa Park

Der Hansa Park in Lübeck ist der einzige Erlebnispark in Deutschland der am Meer liegt. Zu den Neuheiten 2017 gehört nicht nur die Attraktion Kärnapulten, die Nervenkitzel garantiert, sondern auch eine neue Kinderachterbahn und ein 4D-Kinofilm. In elf verschiedenen Themenwelten gibt es für Jeden etwas zu entdecken. Wer eine kleine Auszeit braucht, kann sich im Hansa-Garten entspannen.

Tipp: Am 16. und 17. April findet das Highlight "Ostern im Hansa Park" statt. Bei einem Ostereier-Wettbewerb können Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Preis: Kinder 0 - 4 Jahre: kostenlos, Kinder 4 - 14 Jahre: 29 €, Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene: 37 €

Übernachtung: Im Hansa-Park-Resort haben Familien jeder Größe Platz. Die meisten der unterschiedlich großen Hütten haben Meerblick inklusive.

Öffnungszeiten: 7. April - 29. Oktober: Täglich 09.00 - 18.00 Uhr, Attraktionen öffnen um 10.00 Uhr

Adresse: Am Fahrenkrog 1, 23730 Sierksdorf

Kontakt: 04563/4740

Foto: Patrick Pleul Jedes Kind, das ein Osterei abgibt, bekommt ein kleines Dankeschön.

3 Europa Park

Im Europa-Park sind die Themenbereiche von 15 europäischen Ländern inspiriert. In "Island" katapultiert der "blue fire Megacoaster" mutige Gäste mit 100km/h durch die Luft. Für alle, die es etwas ruhiger mögen, bietet der Park ein Show-Programm und eine große Parade. In einen der 50 Restaurants ist für jeden Geschmack was dabei, das "Ammolite - The Lighthouse Restaurant" ist mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet und sorgt für ein besonderes Erlebnis.

Tipp: Eine Neuheit in 2017 ist das Project-V; zu den verschiedenen Events im Europa-Park gehört auch ein Auftritt der Ehrlich-Brothers am 21. April

Preis: Kinder 0 - 4 Jahre: kostenlos, Kinder 4 - 11 Jahre: 40,50 €, Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene: 47 €

Übernachtung: Wer im Europa Park übernachten möchte, kann zwischen fünf verschiedenen Hotels entscheiden. Eine besondere Attraktion bietet das Cowboy Resort und wer etwas Geld sparen möchte, kann auf dem Camping Platz unterkommen.

Öffnungszeiten: 1. April bis 5. November: Täglich von 09.00 - 18.00 Uhr

Adresse: Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust

Kontakt: 07822/776688, E-Mail: info@europapark.de

Foto: DPA Der Europapark hat bereits drei Auszeichnungen für den "besten Freizeitpark weltweit" erhalten.

4 Heide Park

Auch wenn die größte Holzachterbahn der Welt momentan wegen Reparaturarbeiten geschlossen ist, hat der Heide Park in Soltau noch genug Nervenkitzel zu bieten. Auf der Achterbahn "Desert Race" beschleunigt man in 2,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Neben den "Thrillseeker" Attraktionen gibt es auch zahlreiche Familien-Attraktionen. Im Sommer findet das Event Pyro Games - Duell der Feuerwerker im Heide Park Resort statt. Die Kombination aus Musik und Feuerwerk wird nur für diesen Abend gestaltet.

Tipp: Am 22. Juli, 29. Juli und am 05. August finden Lange Sommernächte im Park statt, bei dem die Attraktionen bis 22 Uhr geöffnet haben. Auf gebuchte Tickets im Voraus, gibt es eine Schönwetter-Garantie.

Preis: Kinder 0 - 3 Jahre: kostenlos, Kinder 3 - 11 Jahre: 39 €, Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene: 46 €; Preise bei der Online-Buchung Besucher ab 3 Jahre: 33 €

Übernachtung: Im Abenteuerhotel gibt es Ghostbuster Zimmer und ein Sultan Spaßbad. Im Holiday Camp kann man zwischen einer Übernachtung in bunten Holzhütten oder einem original VW T2 Bulli entscheiden.

Öffnungszeiten: 8. April bis 31. Oktober 2017: Täglich ab 09.00 Uhr

Adresse: Heide Park 1, 29614 Soltau

Kontakt: 01806/919101, E-Mail: info@heide-park.de

Foto: Presse Die 650 Meter lange Strecke der "Desert Race" Achterbahn wird in nur 49 Sekunden durchfahren.

5 Movie Park

Foto: Presse Der Movie Park hat Studios, in denen Fernseh- und Kinoproduktionen gedreht wurden

Der High Fall ist ein Freifallturm der anderen Art. Durch die um 45 Grad nach vorne geneigten Sitze wird der Sturz in die Tiefe noch atemberaubender. Im Movie Park Deutschland gibt es für kleine und große Fans einen Spongebob-Themenbereich. Viele Shows, wie die neue namens Highschool Musical Superstar oder die Movie Park On Parade, runden den Besuch ab. Von asiatischem Essen bis hin zu Snacks aus der Western Ranch ist im Movie Park alles zu finden.

Tipp: Am 13. Mai finder der XXL TuberDay im Movie Park statt - eine Gelegenheit für alle Youtube Fans ihr Webvideo-Stars zu treffen.

Preis: Kinder 0 - 4 Jahre: kostenlos, Kinder 4 - 11 Jahre: 30 - 32 €, Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene: 39 - 41 €; Preise bei der Online-Buchung für Besucher ab 4 Jahre: 26,90 €

Übernachtung: Bei der Buchung von einer All Inclusive Übernachtung im Mobile Home oder im Safarizelt, ist das Essen in fünf Parkrestaurants im Preis mit drin.

Öffnungszeiten: 31. März - 5. November: Täglich von 10.00 - 18.00 Uhr; Achtung: Sonderöffungszeiten

Adresse: Warner Allee 1, 46244 Bottrop-Kirchhellen

Kontakt: Bei Fragen kann ein Kontaktformular ausgefüllt werden

6 Legoland

Passend zum Saisonstart 2017 findet im Legoland Deutschland ein NinjaGo Event statt. Dabei wird der neue NinjaGo-Themenbereich mit Kampfkunstdarbietungen und Schwerttänzern, eingeweiht. An dem beliebten Kinderspielzeug orientiert, ist das Legoland in acht spannende Themenbereiche, wie "Land der Piraten" oder "Lego City", aufgeteilt. Im Legoland können die Kinder ihren eigenen Führerschein machen, Jetski fahren, ein Kanu steuern, ein Ritterturnier bestreiten oder einen Lego Roboter zusammenbauen. In dem Park wurden über 56 Millionen Legosteine verarbeitet und sorgen für einen unvergesslichen Ausflug.

Tipp: Am 8. und 9. April trifft man den Walking Character Batman, im Rahmen der LEGO Batman Tage

Preis: Kinder 0 - 3 Jahre: kostenlos, Kinder 3 - 11 Jahre: 39,50 €, Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene: 44,50 €; Bei der Buchung von Online Tickets gibt es verschiedene Buchungspakete

Übernachtung: Im LEGOLAND gibt es zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten. Beim LEGOLAND Feriendorf bis zum LEGOLAND Pirate Island Hotel ist für jeden was dabei.

Öffnungszeiten: 1. April - 5. November: Täglich 10.00 bis mind. 18.00 Uhr

Adresse: Legoland Allee 1, 89312 Günzburg

Kontakt: 0180/670075701, Email: info@legoland.de