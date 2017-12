Die Polizei sucht Zeugen

22.12.2017 Euskirchen. Unbekannte haben in Euskirchen 84 hochwertige Räder von 21 Neuwagen gestohlen. Die Fahrzeuge stellten sie auf Pflastersteinen ab.

Die Täter seien in der Nacht zum Donnerstag bei einem Autohändler an der Mainstraße eingebrochen und hätten dort 84 hochwertige Räder von den Autos abmontiert, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Werkstattleiter der Firma habe erst am Morgen bemerkt, dass die Wagen nur noch auf Pflastersteinen standen. Diese bauten die Diebe vom firmeneigenen Gelände aus.

Nach ersten Erkenntnissen brachten die Täter die Reifen auf ein Nachbargrundstück und verluden sie dort auf einen Lastwagen. Die Schadenssumme liegt den Angaben zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die im Bereich des Firmengeländes an der Mainstraße in Euskirchen Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise sollen unter der Telefonnummer 02251/799-0 oder -578 gemeldet werden. (dpa)