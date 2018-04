Energy-Drinks gestohlen

KÖLN. Mit rund einhundert Dosen mit Energy-Drinks wollte ein 38-Jähriger in Köln vom Tatort fliehen. Die Flucht endete für den Mann bereits nach wenigen Metern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.04.2018

Das hatte er sich sicher anders vorgestellt: Ein Dieb ist auf seiner Flucht vom Tatort direkt der Polizei in die Arme gelaufen. Wie die Beamten mitteilten, war der 38-Jährige zuvor in das umzäunte Gelände eines Getränkehandels in Köln-Hahnwald eingebrochen. Streifenpolizisten bemerkten ihn gegen 23 Uhr auf dem am Kirschbaumweg gelegenen Gelände. Sie beobachteten ihn und sahen, wie er Getränkedosen zusammenraffte und mit seiner Beute über den Zaun stieg, um zu flüchten.

Seine Flucht endete direkt auf der anderen Seite des Zauns. Dort standen die zwei Beamten und empfingen den Dieb. Der verdutzte Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. In vier Plastiktüten fanden die Polizisten anschließend die stattliche Beute des polizeibekannten Mannes: Rund einhundert Dosen mit Energy-Drinks.

Den 38-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.