Die weiteren Preisträger

16.02.2017

Den zweiten Platz beim Nachwuchspreis öffentliche Apotheke des Apothekerverbandes Nordrhein belegte die Pharmaziestudentin der Uni Bonn, Julia Lanzenrath, für ihre Initiative „Blutspendemarathon 'Vampire Cup'“.

Den dritten Preis hat die Jury zweimal vergeben: an Maira Anna Deters, Pharmazie-Doktorandin an der Uni Düsseldorf, für das Projekt „Subanalyse der Diadema-Studiendaten“ und an Anita Petric, Pharmazeutin im Praktikum, Uni Bonn, für das Projekt „Nothilfe-Einsatz von Apotheker ohne Grenzen e. V. Haiti 2016“.