Köln. Am 2. März 2018 eröffnet in Köln ein neuer Standort für „Live Escape Games“. Unter dem Namen „Mission Rocky Beach“ können Besucher dort Missionen der „drei ???“ nachspielen.

Von Sebastian Meltz, 16.02.2018

In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen MRB Escape Room GmbH eröffnet die AWC AG am 2. März 2018 einen neuen Standort für vier „Live Escape Games“ am Hohenzollernring in Köln.

Das Konzept ist schnell erklärt: Ein Team aus zwei bis sechs Spielern ist in einem Raum gefangen und muss anhand von Hinweisen Rätsel lösen, um zu "entkommen". Das Lösen der Rätsel öffnet die verschlossenen Türen.

Neu ist das Thema: Die drei ???. Zur Auswahl stehen die vier Escape Rooms „Die drei ??? und die Truhe der Meister“, „Die drei ??? Nacht der Illusionen“, „Die drei ??? Das Erbe des Geisterpiraten“ und „Die drei ??? und der Totenkopffalter“. Die Szenarien wurden zusammen mit dem „Die drei ???“-Autor André Marx und den Sprechern der Hörspiele erschaffen.

Die „Mission Rocky Beach“ eröffnet am 2. März 2018 am Hohenzollernring 22-24 in 50672 Köln. Das Angebot beinhaltet vier Escape Rooms für Gruppen von zwei bis sechs Personen. Tickets können ab sofort ab 21,50 Euro pro Person gebucht werden.

Anbieter für Live Escape Games gibt es auch in Bonn.