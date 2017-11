Die Wahlen in der Kirchengemeinde in Meckenheim

Von wna, 10.11.2017

Die Pfarrgemeinderatswahlen finden alle vier Jahre statt – für das Erzbistum Köln an diesem Samstag und Sonntag, 11. und 12. November. Wahlberechtigt sind alle Personen ab 14 Jahren, allerdings müssen die Wähler katholisch getauft sein.

Auf Antrag kann man sein Kreuzchen auch machen, wenn man nicht in der jeweiligen Kirchengemeinde wohnt, in der man wählen will. Der Vorstand des Pfarrgemeinderats (PGR) wird vom Pfarrer, Diakon, Gemeindereferent und den gewählten Mitgliedern des Pfarrgemeinderates bestimmt. Der Vorstand repräsentiert im Fall von Meckenheim alle fünf Gemeinden. Der PGR hält zwischen sieben bis acht Sitzungen im Jahr ab, der Vorstand drei bis vier Sitzungen im Jahr.

Am Samstagabend, 11. November, um 18 Uhr gibt es einen zentralen Gottesdienst in St. Johannes in Meckenheim-Ort, dort können alle Gemeindemitglieder 30 Minuten vor und 30 Minuten nach der Messe wählen.

Am Sonntag ist die Stimmabgabe nur in den jeweiligen Gemeinden zulässig, in denen die Wähler gemeldet sind. Sonntagabend können wieder alle Angehörigen der Pfarreiengemeinschaft in St. Jakobus in Meckenheim-Ersdorf eine halbe Stunde vor der Messe (Beginn 18 Uhr) und eine halbe Stunde danach ihre Stimme abgeben.