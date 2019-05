Von qm, 08.05.2019

Die Krönungsstraße, auch Aachen-Frankfurter Heerstraße genannt, war eine – politisch gesehen – der bedeutendsten Verkehrswege des Mittelalters. Auf einer Länge von 252 Kilometern verband sie die Städte Frankfurt und Aachen. Den Namen Krönungsstraße verdankt sie der Tatsache, dass sich die meisten deutsche Könige nach ihrer Wahl in Frankfurt in der Domstadt Aachen krönen ließen. „Es war zwar eine bedeutende Straße, von der Struktur war sie aber nicht viel mehr als ein breiterer Feldweg“, schildert Ursula Francke vom Bonner LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland. So soll auch Karl der Große, der am 25. Dezember 800 in Rom die Kaiserwürde erlangte, über diese Straße von seiner Pfalz Aachen zur Kaiserkrönung gereist sein. Den Archäologen sei es am Rheinbacher Wolbersacker gelungen, Teile der Straße freizulegen, so Francke. Sogar einzelne Fahrspuren seien erkennbar. Mit der Stadt Rheinbach ist vereinbart, dass es zum Verlauf der Krönungsstraße in Rheinbach „ein Infoschild an prägnanter Stelle“ geben soll, berichtete Francke.