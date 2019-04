Autos angezündet

In der Nacht zu Mittwoch soll ein bislang unbekannter Täter zwei Autos in Köln angezündet haben. (Symbolbild)

Köln. In der Nacht auf Mittwoch soll ein bislang unbekannter Täter zwei Autos in Köln-Mülheim angezündet haben. Jetzt sucht die Polizei nach dem Brandstifter und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.04.2019

Die Polizei Köln fahndet nach einem Brandstifter, der in der Nacht auf Mittwoch an der Rhodiusstraße in Köln-Mülheim einen weißen VW Transporter sowie einen silbernen Opel Vivaro angezündet haben soll. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, alarmierten Anwohner die Feuerwehr gegen 2.45 Uhr. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass ein und derselbe Täter für die Brände verantwortlich ist.

Bereits seit 2014 zünden Unbekannte in unterschiedlichen Zeitabständen auf der Rhodiusstraße abgestellte Fahrzeuge an. Im aktuellen Fall standen die Autos fünf Meter voneinander entfernt und brannten aus.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0221) 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.