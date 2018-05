Aktion für den guten Zweck

Wesseling. Es ist eine verrückte Idee: 1000 Vespa-Fahrer wollen am 27. Mai vor einem McDrive-Schalter in Wesseling die erste und weltweit längste Vespa-Schlange der Welt bilden. Dabei sammeln sie für das Kinderhospiz Balthasar in Olpe.

Ob Anton mitgezählt wird, steht noch nicht fest. Jedenfalls wird der Königspudel im Beifahrersitz des Gespanns von Anja am nächsten Sonntag in Wesseling die Blicke auf sich ziehen. Dann, ab 12 Uhr, will der Club Blechvespen Köln/Bonn am McDrive-Schalter an der Vorgebirgsstraße 2 einen Weltrekord aufstellen. Es sollen sich dort möglichst viele Vespa-Fahrer treffen und die erste und weltweit längste Vespa-Schlange vor einem McDrive-Schalter bilden und durchfahren.

Wie Alexander Berk vom Club sagt, haben bereits 500 Vespa-Fahrer aus der Region, aber auch aus ganz Deutschland und Europa zugesagt. „Wir hoffen, dass wir 1000 Fahrer mobilisieren können. Jeder kann teilnehmen.“ Der neue Weltrekord soll dann ins „Book of Alternative Records“ eingetragen werden. Die Aufstellung ist für Sonntag, 27. Mai, ab 10 Uhr angesetzt. Zuschauer sind ab 11 Uhr eingeladen.

Die Aktion soll keine Werbekampagne für einen Fast-Food-Hersteller sein, sondern Geld für das Kinderhospiz Balthasar in Olpe generieren. Am ersten Schalter zahlt jeder Teilnehmer einen Euro und erhält am zweiten Schalter seinen Hamburger. Jeder Euro kommt als Spende zurück. Außerdem wird die Summe von McDonald's Wesseling verdoppelt. Bei 1000 Teilnehmern kämen also 2000 Euro für das Kinderhospiz zusammen. Außerdem nimmt der Verein Spenden entgegen. Bis Dienstag waren schon rund 5000 Euro eingegangen.

Der Club besteht aus 50 Mitgliedern aus der Region Köln/Bonn. „Wir lieben das entschleunigte Fahren“, sagt Peter Klinginger. Umso besser, wenn man dies mit einer Spende für den guten Zweck verbinden kann. Weitere Informationen und Kontakt unter www.blechvespen.de.