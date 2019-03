Gefundene Fliegerbombe in Porz-Eil

Köln. Die eigentlich für heute geplante Entschärfung der am Mittwoch in Porz-Eil gefundenen Fliegerbombe ist für heute abgesagt worden. Damit wurde auch die Sperrung der A59 wieder aufgehoben. Die Bombe soll nun am morgigen Donnerstag kontrolliert gesprengt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.03.2019

Die heute in Porz-Eil gefundene 250-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg kann aus technischen Gründen nicht - wie ursprünglich geplant und angekündigt - entschärft werden. Sie wird nun laut Angaben der Stadt Köln am morgigen Donnerstag vor Ort kontrolliert gesprengt. Der Zeitpunkt steht jedoch noch nicht fest und wird rechtzeitig bekannt gegeben. Polizei und Ordnungsamt werden den Blindgänger zur allgemeinen Sicherheit über Nacht bewachen.

Die Sperrungen der A59 zwischen Dreieck Köln-Heumar und Dreieck Porz und der anderen Straßen werden daher wieder aufgehoben. Busse und Bahnen fahren wieder wie üblich. Der Luftraum ist wieder freigegeben. Wegen Informationen zu Verkehrsbehinderungen bittet die Stadt, sich in den berichtenden Medien oder auf der Internetseiten der Kölner-Verkehrs-Betriebe (KVB) und weiterer betroffenen Verkehrsunternehmen zu informieren.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwoch bei Sondierungsarbeiten in der Hansestraße 52 in Köln-Porz entdeckt worden, wie die Stadt Köln mitteilte. Zudem hatte die App "Nina" eine entsprechende Warnung für die Öffentlichkeit herausgegeben.

Zur eigentlich geplanten Entschärfung, die noch am gleichen Tag abgeschlossen sein sollte, war am späten Mittwochnachmittag die A59 Richtung Siegburg ab dem Dreieck Gremberg und in Richtung Oberhausen ab Dreieck Porz gesperrt worden. Wohnhäuser mussten nicht evakuiert werden. Die Firmen wurden jedoch aufgefordert, ihren Betrieb vorerst einzustellen. Auf den Bahnlinien S13, S19 und RE8 kam es zu Einschränkungen.