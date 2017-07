Die 12. Rheinbach Classics

13.07.2017

Acht Bands servieren Samstag und Sonntag handgemachte Rock'n'Roll-Musik auf drei Bühnen. Am Sonntag können ab 14.45 Uhr Motor- wie Musikfans eine Nachfolgerin für Lisa Nußbaum, amtierende Miss Petticoat, suchen. „Es gibt neben dem Korso keinen Programmpunkt der Classics, der so gut besucht ist wie der Petticoatwettbewerb“, berichtet Heinz Haubrichs, Vorstandschef des Vereins Rheinbach Classics. Und: So viele Helfer wie noch nie – nämlich 180 – sind in diesem Jahr ehrenamtlich im Einsatz. Inklusive der Kräfte von Polizei und Rettungsdiensten sind somit rund 300 Helfer unterwegs. Für die Kulinarik während der Classics sorgen 16 Gastronomiepartner, die samt und sonders aus Rheinbach stammen.