Hohenzollernbrücke

Dem Phänomen der Liebesschlösser ging vor einigen Jahren der Landschaftsverband Rheinland auf den Grund. Vom Tiber sei der Brauch an den Rhein geschwappt. An der Milvischen Brücke im ewigen Rom hingen die "Amorchetti" in Massen, sogar eine Laterne sei unter der süßen Last bereits kollabiert.

Auch über die Ursprünge des Brauchs weiß der LVR Bescheid. In einigen italienischen Orten, Florenz zum Beispiel, feierten Rekruten das Ende des Wehrdienstes, in dem sie ihre Spindschlösser an Brückengeländern befestigen und die Schlüssel versenken. Aus Riga, Vilnius, Kaliningrad, selbst aus fernen Gegenden Sibiriens und Chinas hätten die Behörde Berichte über Liebesschlösser erreicht. Die Schlüssel landen übrigens im Fluss. Eine ganz neue Art von Rheingold.