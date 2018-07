Liebesschlösser an der Hohenzollernbrücke in Köln.

KÖLN. Diese Nachricht schlug am Montag Wellen: Die Deutsche Bahn hatte dem GA gegenüber bestätigt, dass alle Liebesschlösser von der Kölner Hohenzollernbrücke entfernt werden sollen. Nun dementiert die Bahn: Es gebe keine Pläne, die Schlösser in den nächsten Jahren zu entfernen.

Bleiben die Liebesschlösser an der Kölner Hohenzollernbrücke doch erhalten? Gestern war die Meldung, die Schlösser müssten entfernt werden, bekannt geworden. Die Deutsche Bahn hatte dies dem GA gegenüber am Montagabend zunächst bestätigt. Am Dienstagmorgen jedoch dementierte eine Sprecherin dies auf GA-Nachfrage. Es gebe keine Pläne, die Liebesschlösser an der Hohenzollernbrücke in den nächsten Jahren zu entfernen, teilt die Bahn mit. Ob die Schlösser gegebenenfalls in einigen Jahren entfernt werden sollen, konnte eine Bahn-Sprecherin auf GA-Anfrage vorerst nicht sagen.

Am Montag hatte die Ankündigung, dass die Liebesschlösser an der Kölner Hohenzollernbrücke entfernt werden, noch Wellen geschlagen. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn hatte am Montagabend auf GA-Anfrage bestätigt, dass die Liebesbeweise weichen müssten. Das Problem sei nicht etwa das Gewicht - Schätzungen zufolge bringen die Schlösser 40 bis 45 Tonnen auf die Waage - sondern der Korrosionsschutz des Zauns auf der Brücke.

"Der Zaun muss komplett erneuert werden und dafür müssen alle Schlösser ab. Denn wenn es so weitergeht, gibt es bald gar keinen Zaun mehr", so die Sprecherin. Durch die Vibrationen der Schlösser am Zaun bei jeder Überfahrt eines Zuges sei der Korrosionsschutz stark beschädigt. Einen genauen Zeitpunkt, wann die Schlösser entfernt werden sollen, nannte die Sprecherin am Montagabend nicht. Was mit den Schlössern geschehe, sei ebenso unklar. Darüber müssten noch Gespräche mit der Stadt geführt werden.

Bereits Anfang des Monats ließ die Stadt Köln einige Schlösser aus Sicherheitsgründen entfernen. Manche Schlösser ragten ziemlich weit in den Fußgänger- und Radfahrerweg. Wenn diese dann auch noch selbstgeschweißt und scharfkantig seien, stellten sie eine Gefahrenquelle dar und das Ordnungsamt müsse einschreiten, teilte die Stadt damals mit.