Zug, Kasalla und OneRepublic

OneRepublic geben an Rosenmontag ein Konzert in Köln.

Der Bonner General-Anzeiger verlost zwei Tribünenplätze beim Kölner Rosenmontagszug, jeweils zwei Konzertkarten für den Telekom Street Gig von OneRepublic sowie ein Meet&Greet mit Kasalla. Lösen Sie das Rätsel und gewinnen Sie!

22.02.2017

Am Rosenmontag präsentiert die Telekom gemeinsam mit dem Festkomitee Kölner Karneval gleich zwei sogenannte Street Gigs. Bevor die US-Superstars von OneRepublic den Kölner Karneval am Abend im Karnevalsmuseum aufmischen, heizen die Lokalmatadoren Kasalla auf einem fahrenden Musikwagen dem Publikum des Rosenmontagszuges ein. Tickets für das Konzert im Kölner Karnevalmuseum können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden. Und Sie können dabei sein.

Der General-Anzeiger verlost zwei Karnevalspakete für den perfekten Rosenmontag, bestehend aus jeweils zwei Tribünenplätzen beim Kölner Rosenmontagszug, jeweils zwei Konzertkarten für den Telekom Street Gig von OneRepublic im Kölner Karnevalsmuseum sowie ein Meet&Greet mit Kasalla, die gleichzeitig die Vorband von OneRepublic am Rosenmontag sind.

Und so geht's:

Um an der Verlosung teilzunehmen, beantworten Sie die sechs folgenden Fragen. Die Anfangsbuchstaben der richtigen Antworten ergeben ein Lösungswort. Schicken Sie ihr Lösungswort per E-Mail mit dem Betreff "Rosenmontag" an online@ga-bonn.de. Bitte fügen Sie auch Ihren Namen und eine Handynummer an, unter der wir Sie im Falle des Gewinns erreichen können.

Das Gewinnspiel läuft bis Freitag, 24. Februar, 10 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Gewinner werden am Freitag von unserem Partner Kruger Media informiert.