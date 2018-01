Bonn. Der Bonner General-Anzeiger verlost zwei mal zwei Konzertkarten für den Telekom Street Gig am Rosenmontag im Karnevalsmuseum mit Brings. Lösen Sie das Rätsel und gewinnen Sie!

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.01.2018

Am Rosenmontag präsentiert die Telekom zwei sogenannte Street Gigs. Neben Brings schickt die Telekom auch Querbeat in den Kölner Karneval. Brings sorgen am Abend im Karnevalsmuseum für eine Karnevalsparty vor ausgewähltem Publikum. Die Brassband Querbeat heizen schon am Vormittag mitten im Rosenmontagsumzug auf einem fahrenden Musikwagen kräftig ein.

Tickets für das Konzert im Kölner Karnevalmuseum können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden. Und Sie können dabei sein. Der General-Anzeiger verlost zwei Mal jeweils zwei Konzertkarten für den perfekten Rosenmontag im Kölner Karnevalsmuseum.

Wer nicht das Glück hat, unter den Gewinnern zu sein, hat die Möglichkeit das Konzert und den Umzug mit Querbeat kostenlos in 360 Grad und live zu erleben. Auch auf den Facebook- und Twitter-Kanälen der Deutschen Telekom sind die Konzerte zu sehen.

Sie möchten dabei sein? Dann beantworten Sie einfach folgende Frage:

Wann erschien das Album und der gleichnamige Song "Superjeilezick" von Brings?

Sie kommen nicht direkt auf die richtige Antwort? Ein Blick in unser Interview mit Brings dürfte helfen.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 8. Februar. Die richtige Lösung schicken Sie an online@ga-bonn.de. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und bekommen die Tickets und alle weiteren Infos via Mail zugestellt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.