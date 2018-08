Aufmarsch in Köln

Köln. Nach den Ausschreitungen in Chemnitz treffen nun auch in Köln linke und rechte Demonstranten aufeinander. Die Polizei bereitet sich auf Krawalle vor.

Nach der Anmeldung einer Kundgebung durch das Bündnis "Begleitschutz Köln e.V." auf dem Breslauer Platz haben die Gewerkschaft Verdi, "Köln gegen Rechts", die Antifa und "Kein Veedel für Rassismus" zum Protest gegen diese Kundgebung aufgerufen. Medien berichten von 50 rechten Demonstranten, die sich unter dem Motto "Aufwachen Köln" nahe des Kölner Hauptbahnhofs versammeln.

"Begleitschutz Köln e.V." hatte sich nach den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht 2015/16 gegründet und steht im Verdacht, der rechten Szene anzugehören. Die Polizei warnte bereits kurz nach der Gründung davor, die Dienste der Gruppierung in Anspruch zu nehmen und betonte, nicht mit ihr zu kooperieren.

Rund 400 Gegendemonstranten haben nahe der Kundgebung Stellung bezogen und fordern mit Transparenten dazu auf, "mit dem rassistischen Normalzustand zu brechen".

Die Einsatzkräfte bereiten sich auch auf "unfriedliche Aktionen" vor. Die Polizei Köln wird durch verfügbare Kräfte aus anderen Polizeibehörden aus NRW unterstützt. Der Einsatzleiter, Polizeidirektor Michael Tiemann, fordert alle Teilnehmer an Kundgebungen und Protesten auf, sich friedlich zu verhalten. "Gegen gewaltsame Übergriffe werden wir früh und konsequent einschreiten."

Der erste Vorsitzende des "Begleitschutz"-Vorstands rief auf seiner Facebook-Seite "alle besorgten Bürger und gerade [an] meine Ausländischen (sic!) Freunde" auf, zu der Kundgebung am Breslauer Platz in Köln zu kommen. "Wenn wir jetzt nichts tun gehen wir gemeinsam unter", heißt es in dem etwas kryptischen Post, und: "Die ziehen euch in den dreck (sic!) und ihr last (sic!) das zu?" Auf dem Breslauer Platz wolle man "der Lügenpresse zeigen dass wir zusammen halten".