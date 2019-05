Polizei bittet um Hinweise

KÖLN. Die Kölner Polizei sucht nach Wolfgang St. aus Neuehrenfeld und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der demenzkranke Senior befindet sich womöglich in einer hilflosen Lage.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.05.2019

"Wo ist Wolfgang St.?", fragt die Kölner Polizei und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der 73-Jährige wird nach Angaben der Beamten seit Montagmorgen vermisst. Vermutlich verließ er an dem Tag gegen 9 Uhr seine Wohnung in der Ottostraße in Neuehrenfeld.

Wolfgang St. leidet an Diabetes und Demenz, es sei nicht auszuschließen, dass er sich in hilfloser Lage befindet. Der Vermisste fährt regelmäßig selbstständig mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Senior ist 1,80 Meter groß, hat kurze graue Haare und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er blaue Halbschuhe, eine schwarze Fleece-Jacke, eine blaue Jeans und einen blauen Parka.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei unter 0221/2200 entgegen. Zeugen, die Wolfgang St. sehen, werden gebeten, die Notrufnummer "110" zu wählen.