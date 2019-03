Spielemesse vom 21. bis 24. August

Köln. Zum elften Mal findet Ende August die weltweit größte Computer- und Videospielmesse Gamescom in Köln statt. Eine Neuheit sind die Abendtickets. Der Vorverkauf läuft bereits, die ersten Ticket-Kontingente sind schon vergriffen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.03.2019

Im August 2019 wird bereits zum elften Mal die Spielwiese für Gamer auf dem Gelände der Koelnmesse geöffnet: Am 20. August können zunächst Fachbesucher die Computer- und Videospielemesse besuchen, ab dem 21. August ist das Publikum geladen. Die Messe ist für Privatbesucher am Mittwoch und Donnerstag zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag zwischen 9 und 20 Uhr.

Seit dem 6. März können Interessierte Tickets für die weltweit größte Computer- und Videospielemesse erwerben. Wer früh zuschlägt, kann mit dem Early Bird Ticket sogar etwas Geld sparen. Das Kontingent ist allerdings begrenzt – die vergünstigten Tageskarten für den Freitag und Samstag sind bereits vergriffen.

Eine Neuheit sind die sogenannten Abendtickets, die Besuchern erlauben, das Messegelände von 16 bis 20 Uhr zu erkunden. Nachmittagstickets wie im Vorjahr wird es 2019 dafür nicht mehr geben.

2018 präsentierten mehr als 1000 Aussteller aus 56 Ländern Neuheiten aus allen Genres der Computer- und Videospielwelt. 370.000 Besucher aus 106 Ländern der Welt besuchten die Spielemesse, um viele der Spielneuheiten selbst vor Ort testen – ein Rekord.

Das Rahmenprogramm 2019

Rund um die Premieren der Hersteller bietet die Gamescom ein umfangreiches Entertainment-Programm an. Bereits im Vorfeld der Gamescom findet vom 17. bis 19. August die internationale Entwicklerkonferenz devcom statt. Zentraler Bestandtteil der Gamescom ist der gamescom congress am 21. August, Deutschlands größter Kongress rund um digitale Spiele und Schnittstelle zu anderen Kultur- und Kreativbranchen sowie zur Digitalwirtschaft.

Ein besonderes Augenmerk gilt darüber hinaus der eSports-Szene, wenn sich am 19. August im Rahmen der Kongressveranstaltung Spobis Gaming & Media die Top-Entscheider der werbetreibenden Industrie, von Medienhäusern und professionellem Sport mit der Gaming-Welt vernetzen.

Als Highlight des diesjährigen Rahmenprogramms gilt wie schon im Vorjahr das Gamescom City Festival, das vom 23. bis 25. August in der Kölner Innenstadt stattfindet – mit Livemusik, Gaming-Angeboten und Street Food.

Hilfreiche Informationen

Die Türen werden für alle Besucher vier Tage lang geöffnet: von Mittwoch, 21. August, bis Samstag, 24. August. Tageskarten sind solange der Vorrat reicht zum vergünstigten Preis von 14 Euro im Vorverkauf erhältlich, danach ab 16,50 Euro. An der Tageskasse kosten sie 19,50 Euro. Die Abendkarten kosten 7 Euro und gewähren Eintritt zwischen 16 und 20 Uhr.

Der ermäßigte Preis für Schüler ab 12 Jahre, Studenten, Auszubildende, Rentner, Senioren ab 65 Jahre, Schwerbehinderte und freiwillig Sozialdienstleistende (FSJ/FÖJ, BFD) beträgt regulär 10,00 Euro, an der Tageskasse 12,00 Euro. Für Kinder von 4 bis 6 Jahren ist der Eintritt frei.

Die Pre-Entry Tageskarten kosten 35,00 Euro und ermöglichen den exklusiven Zugang über die Eingänge Süd und Nord.

Beim Einlass kann es zu Wartezeiten kommen, da hier auch Altersbändchen in unterschiedlichen Farben vergeben werden, mit denen der Zutritt zu bestimmten Bereichen gewährt wird. Besucher müssen sich daher ausweisen können. Die Abstufung erfolgt nach USK-Schema: Unter Zwölfjährige erhalten kein Bändchen, ab zwölf Jahren gibt es ein grünes, ab 16 ein blaues und ab 18 Jahren ein rotes Altersbändchen.

Eine Familienkarte für maximal fünf Personen (davon mindestens einer und höchstens zwei Erwachsene und mindestens eines bis maximal vier Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren) kostet regulär 27,00 Euro.

Grundsätzlich verlieren alle Tageskarten beim Verlassen des Geländes ihre Gültigkeit.

Auf der Gamescom ist das Gelände grundsätzlich so aufgeteilt, dass die Hallen 1 bis 4 als Business Area für die Fachbesucher dienen und sich in den Hallen 5 bis 10 die Entertainment Area für die Privatbesucher befindet. Den Hallenplan gibt es hier.

Die App der Gamescom gibt es hier für iOs und hier für Android. Infos der Veranstalter gibt es außerdem auf Twitter, Facebook, Instagram und YouTube.